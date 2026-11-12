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زنگ خطر در تل‌آویو؛ نتانیاهو در تدارک جنگ جدید؟

لیبرمن، از رهبران اپوزیسیون، بار دیگر به نتانیاهو هشدار داد که او احتمالاً می‌خواهد رژیم صهیونیستی را به جنگ بکشاند.

کد خبر: 4201466تاریخ انتشار: 297 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ ‌لیبرمن، از رهبران اپوزیسیون، بار دیگر به نتانیاهو هشدار داد که او احتمالاً می‌خواهد رژیم صهیونیستی را به جنگ بکشاند.

در این میان، نتانیاهو برخلاف قوانین، بروزرسانی وضعیت امنیتی برای رهبران اپوزیسیون را متوقف کرده است، اقدامی که می‌تواند نشانه ای از احتمال اتش افروزی رژیم صهیونیستی باشد.


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نتانیاهولیبرمنجنگ جدید

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