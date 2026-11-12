لیبرمن، از رهبران اپوزیسیون، بار دیگر به نتانیاهو هشدار داد که او احتمالاً می‌خواهد رژیم صهیونیستی را به جنگ بکشاند.

به گزارش تابناک؛ ‌لیبرمن، از رهبران اپوزیسیون، بار دیگر به نتانیاهو هشدار داد که او احتمالاً می‌خواهد رژیم صهیونیستی را به جنگ بکشاند.

در این میان، نتانیاهو برخلاف قوانین، بروزرسانی وضعیت امنیتی برای رهبران اپوزیسیون را متوقف کرده است، اقدامی که می‌تواند نشانه ای از احتمال اتش افروزی رژیم صهیونیستی باشد.



