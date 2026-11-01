پيام صريح امارات: به دنبال جنگ جدیدی در منطقه نیستیم!

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با تأکید بر اینکه جنگ جدید به نفع هیچ‌کس نیست، خواستار گشایش دیپلماتیک و بازگشت امنیت و تردد عادی به تنگه هرمز شد.

به گزارش تابناک؛ انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در بیست‌ودومین دوره «گفت‌وگوی منامه» که مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در بحرین برگزار می‌کند، تأکید کرد که کشورش خواهان دور جدیدی از رویارویی‌های نظامی در منطقه نیست.

بر اساس نوشته روزنامه النهار، قرقاش با اشاره به ارتباط متقابل بین امنیت کشورهای خلیج فارس، خاطرنشان کرد آنچه بر هر یک از این کشورها تأثیر بگذارد، بر امارات نیز اثرگذار خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت بازگشت تردد دریایی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه تأکید کرد.

انور قرقاش همچنین تصریح کرد امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس، یک سیستم به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد و ثبات منطقه مستلزم پرهیز از تشدید تنش‌ها و تضمین آزادی کشتیرانی در گذرگاه‌های دریایی است.

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات همچنین تأکید کرد: «ما خواهان دور جدیدی از درگیری نظامی در منطقه نیستیم. آغاز دور دیگری از درگیری‌ها در راستای منافع منطقه نخواهد بود.»

وی اظهار داشت: «امیدواریم میان دو طرف گشایش دیپلماتیکی حاصل شود.»

قرقاش در ادامه گفت: «ورود منطقه به دور دیگری از درگیری‌ها در راستای منافع آن نیست؛ اما ما همانطور که پیشتر نیز نشان داده‌ایم، برای بدترین سناریو هم آماده هستیم.»

اظهارات انور قرقاش در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره رویارویی میان ایران و آمریکا بار دیگر افزایش یافته است.

وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای که هفته گذشته صادر کرد، بار دیگر بر پایبندی این کشور به راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید کرده و خواستار تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از افزایش بیشتر تنش‌ها شد.

در اواسط ژوئن گذشته، تهران و واشنگتن یادداشت تفاهمی برای توقف درگیری‌های نظامی امضا کردند، اما مدتی بعد بار دیگر حملاتی صورت گرفت. این درگیری‌ها موجب شد تردد دریایی از طریق تنگه هرمز که گذرگاهی اصلی برای انتقال نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع به بازارهای جهانی است، تقریباً متوقف شود. در پی این وضعیت، قیمت سوخت در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته است.

منبع: ایسنا