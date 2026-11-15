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وقوع زلزله در خراسان رضوی

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند.

کد خبر: 4202126تاریخ انتشار: 330 بازدید
زلزله
به گزارش تابناک و بنا بر داده‌های مرکز لرزه نگاری، زمین‌لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در استان خراسان رضوی را لرزاند.

این زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری، حوالی داورزن خراسان رضوی را در ساعت ۲۰:۵۳ لرزاند.

جزئیات کانون زلزله:

۴۳ کیلومتری داورزن، خراسان رضوی

۵۸ کیلومتری بیارجمند، سمنان

۷۳ کیلومتری میامی، سمنان

منبع: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

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برچسب ها

زلزلهزمین لرزهخراسان رضویداورزن

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