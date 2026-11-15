وقوع زلزله در خراسان رضوی

به گزارش تابناک و بنا بر داده‌های مرکز لرزه نگاری، زمین‌لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در استان خراسان رضوی را لرزاند.

این زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری، حوالی داورزن خراسان رضوی را در ساعت ۲۰:۵۳ لرزاند.

جزئیات کانون زلزله:



۴۳ کیلومتری داورزن، خراسان رضوی

۵۸ کیلومتری بیارجمند، سمنان

۷۳ کیلومتری میامی، سمنان

منبع: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران