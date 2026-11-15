330بازدید
وقوع زلزله در خراسان رضوی
زمینلرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند.
به گزارش تابناک و بنا بر دادههای مرکز لرزه نگاری، زمینلرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در استان خراسان رضوی را لرزاند.
این زمینلرزه ۳.۸ ریشتری، حوالی داورزن خراسان رضوی را در ساعت ۲۰:۵۳ لرزاند.
جزئیات کانون زلزله:
۴۳ کیلومتری داورزن، خراسان رضوی
۵۸ کیلومتری بیارجمند، سمنان
۷۳ کیلومتری میامی، سمنان
منبع: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.