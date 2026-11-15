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هشدار بارش‌های سنگین در شمال کشور؛

یک کارشناس هواشناسی گفت: از روز دوشنبه (۲۵ آبان) بارش‌های نسبتاً سنگین در گیلان و مازندران آغاز می‌شود و بسیاری از مناطق اردبیل، آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز شاهد بارش برف خواهند بود.

کد خبر: 4202117تاریخ انتشار: 1269 بازدید
نقشه هواشناسی
به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی الگوی نقشه‌های هواشناسی، آلوده‌ترین روز هفته در مناطق صنعتی استان‌های تهران، البرز، آذربایجان شرقی و مرکزی، به‌ویژه شهر اراک، روز یکشنبه (۲۴ آبان) بود.

وی افزود: در استان اصفهان نیز شهرهای پرجمعیت در روز دوشنبه (۲۵ آبان) ، شرایط آلوده‌تری را نسبت به دو روز گذشته تجربه خواهند کرد.

بارش سنگین در گیلان و مازندران

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییر شرایط جوی در مناطق شمالی کشور، ادامه داد: از غروب یکشنبه، با عبور موجی از سطوح بالایی جو، شرایط جوی در سواحل دریای خزر به‌سرعت تغییر می‌کند و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۶ آبان) ، باید دو مخاطره جوی را در کرانه‌های دریای خزر جدی گرفت.

وی تصریح کرد: نخستین مخاطره، تلاطم شدید آب‌های شمالی کشور و دومین مخاطره، کاهش محسوس دما همراه با بارش‌های نسبتاً سنگین، به‌ویژه در استان‌های گیلان و مازندران است.

موج سرما و بارش برف در راه چند استان کشور

اصغری یادآور شد: در مجموع، سردترین صبح در نیمه شمالی کشور، از جمله استان تهران، بامداد سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بسیاری از مناطق استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز با بارش برف سفیدپوش خواهند شد.

باغداران برداشت میوه را به تعویق نیندازند

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: باغدارانی که هنوز میوه روی درختان آن‌ها باقی مانده است، برداشت محصول را به تعویق نیندازند و هرچه سریع‌تر برای جمع‌آوری محصولات خود اقدام کنند تا از خسارت‌های احتمالی در امان بمانند.

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برفآلودگی هواهواشناسیبارندگیبارش بارانکاهش دماموج سرما

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