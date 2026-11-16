||17:49
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتصاویر جنجالی گردش پورن استار در مسجد تاریخی!
123بازدید

فرار ۵ مقام ارشد آمریکایی به پایگاه نطامی

فاکس‌نیوز تصویری از ۵ مقام ارشد دولت ترامپ که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، به همراه خانوادهٔ خود در پایگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند را منتشر کرد.

کد خبر: 4202322تاریخ انتشار: 123 بازدید

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۶_۱۷-۰۷-۰۰

به گزارش تابناک؛ فاکس‌نیوز تصویری از ۵ مقام ارشد دولت ترامپ که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، به همراه خانوادهٔ خود در پایگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند را منتشر کرد.

 فاکس‌نیوز گزارش داد تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، چندین ماه است در یک پایگاه نظامی در منطقه واشنگتن دی‌سی اقامت دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز در پی تهدیدهای مرتبط با ایران و افزایش نگرانی‌های امنیتی به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

پیش‌تر گزارش‌هایی درباره اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ و استفن میلر، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید، در پایگاه‌های نظامی یا اماکن حفاظت‌شده دولتی منتشر شده بود.

این جابه‌جایی‌ها در پی نگرانی از تهدیدهی امنیتی مختلف، از جمله تهدیدهای مرتبط با ایران و کارتل‌های مواد مخدر صورت گرفته است. 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

فرارپایگاه نظامیمقام ارشد آمریکاییپیت هگستاسکات بسنت

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.