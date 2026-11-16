فرار ۵ مقام ارشد آمریکایی به پایگاه نطامی

فاکس‌نیوز تصویری از ۵ مقام ارشد دولت ترامپ که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، به همراه خانوادهٔ خود در پایگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند را منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ فاکس‌نیوز تصویری از ۵ مقام ارشد دولت ترامپ که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، به همراه خانوادهٔ خود در پایگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند را منتشر کرد.

فاکس‌نیوز گزارش داد تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، چندین ماه است در یک پایگاه نظامی در منطقه واشنگتن دی‌سی اقامت دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز در پی تهدیدهای مرتبط با ایران و افزایش نگرانی‌های امنیتی به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

پیش‌تر گزارش‌هایی درباره اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ و استفن میلر، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید، در پایگاه‌های نظامی یا اماکن حفاظت‌شده دولتی منتشر شده بود.

این جابه‌جایی‌ها در پی نگرانی از تهدیدهی امنیتی مختلف، از جمله تهدیدهای مرتبط با ایران و کارتل‌های مواد مخدر صورت گرفته است.