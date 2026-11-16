وزیر خارجه پاکستان: منتظر پاسخ واشنگتن هستیم

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدارش با همتای ایرانی را بسیار سازنده و مفید خواند و گفت که تهران طرح دو روزه خود را ارائه کرده است و ما منتظر جواب طرف آمریکایی هستیم.



به گزارش تابناک، سناتور محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، لحظاتی قبل طی نشست خبری پس از نشست وزیران خارجه اکو و همچنین دیدار دوجانبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد گفت که دیداری بسیار مفید، برادرانه و صریح سازنده با برادرم آقای عباس عراقچی داشتم.

وی افزود: ما آخرین تحولات منطقه‌ای را به طور تفصیلی بررسی کردیم و می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران یک طرح ۷ روزه و سپس طرح دو روزه ای را ارائه داده و ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم.

اسحاق دار تاکید کرد: ما همچنان امیدوار هستیم و به مسیر خود برای کمک به صلح و اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد ادامه می‌دهیم.

وی گفت که پاکستان به تلاش‌های خود برای بهبود وضعیت ادامه می‌دهد.

وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت که آمریکا درگیر انتخابات بود و اکنون از این مرحله عبور کرده و امیدوارم طرف مقابل پاسخ خود را ارائه دهد.

منبع: ایرنا