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هشدار قرمز هواشناسی هم‌زمان با ورود سامانه بارشی جدید به کشور

براساس اعلام سازمان هواشناسی استان‌های برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.

کد خبر: 4200488تاریخ انتشار: 642 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ براساس اعلام سازمان هواشناسی، برای بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هشدار نارنجی اما برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: «سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استان‌های واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و سواحل دریای کاسپین شدت می‌گیرد.

برای بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هشدار نارنجی اما برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.»

در این اطلاعیه به هموطنان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند. مراقبت از باغ‌ها، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و استخرهای پرورش ماهی در برابر سرما، برف و باران نیز الزامی اعلام شده است.

دمای هوا هم بطور محسوسی کاهش یافته بطوری که امروز شهرکرد با کمینه دمای ۵ و بیشینه دمای ۹ درجه سلیسیوس سردترین مرکز استان کشور است.

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برچسب ها

هواشناسیهشدار قرمزهشدار نارنجی

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