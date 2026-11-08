ادامه بارش باران در تهران تا اواخر وقت یکشنبه

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم بارش باران و رگبار و رعد و برق در تهران تا اواخر وقت فردا (۱۷ آبان) همچنین ماندگاری هوای سرد در استان تا چهارشنبه (۲۰ آبان) خبر داد. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



تا اواخر وقت یکشنبه (۱۷ آبان) با گذر سامانه بارشی از روی استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی، بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها وقوع مه و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است. از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح روز سه شنبه (۱۸ تا ۱۹ آبان) به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.