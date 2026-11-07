||16:28
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش یافت
8460بازدید
۰

تداوم بارش باران در تهران تا فردا

اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم بارش باران و رگبار و رعد و برق در تهران تا اواخر وقت فردا (۱۷ آبان) همچنین ماندگاری هوای سرد در استان تا چهارشنبه (۲۰ آبان) خبر داد.

کد خبر: 4200329تاریخ انتشار: 8460 بازدید۰

بارش+باران

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت یکشنبه (۱۷ آبان) با گذر سامانه بارشی از روی استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی، بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها وقوع مه و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح روز سه شنبه (۱۸ تا ۱۹ آبان) به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز چهارشنبه (۱۶ تا ۲۰ آبان) کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان و ماندگاری ی سرد مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۷ آبان) ابری و مه رقیق همراه با بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی‌دوشنبه (۱۸ آبان) کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تهرانهواشناسیبارش باران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.