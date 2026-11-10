هشدار زرد هواشناسی؛ برف و کولاک در راه کردستان

گروه استان‌ها - اداره کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۴، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال رگبار برف، کولاک و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، گردنه‌ها و مناطق سردسیر استان، به‌ویژه در نیمه شمالی و غرب کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۴، نسبت به وقوع رگبار برف، کولاک و کاهش محسوس دید افقی در برخی مناطق استان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت این سامانه از روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت.

مناطق شمالی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، به‌ویژه شهرستان‌های بیجار، زرینه و سقز، از مناطق تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده می‌توان به رگبار برف در نیمه شمالی و غربی استان، کولاک برف در گردنه‌ها و مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دید افقی در ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی، به‌خصوص در ساعات سرد شبانه‌روز، اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی کردستان در همین راستا از شهروندان خواسته است از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و راهداری نیز آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو، از جمله عملیات برف‌روبی و امدادرسانی را داشته باشند.

همچنین بر اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات و مدیریت مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی تأکید شده است.