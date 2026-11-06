تعطیلی مدارس کردستان در پی هشدار قرمز هواشناسی

گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به دلیل پیش‌بینی بارش شدید باران و احتمال وقوع سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «تحسین عزیزی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان، از تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اتخاذ شده است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران و احتمال وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان، تعطیلی مدارس با هدف حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و معلمان و پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش خطرات ناشی از شرایط نامساعد جوی و صیانت از جان شهروندان اتخاذ شده است.