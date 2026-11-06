تابناک گزارش میدهد؛
تعطیلی مدارس کردستان در پی هشدار قرمز هواشناسی
گروه استانها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان در روز شنبه ۱۶ آبانماه به دلیل پیشبینی بارش شدید باران و احتمال وقوع سیلاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «تحسین عزیزی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان، از تعطیلی مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان در روز شنبه ۱۶ آبانماه خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اتخاذ شده است.
وی افزود: با توجه به پیشبینی بارش شدید باران و احتمال وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان، تعطیلی مدارس با هدف حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان و معلمان و پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش خطرات ناشی از شرایط نامساعد جوی و صیانت از جان شهروندان اتخاذ شده است.
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