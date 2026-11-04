گروه استان‌ها - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از فعالیت سامانه بارشی از عصر جمعه و تشدید بارندگی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد و نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب، به‌ویژه در مناطق غربی استان، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امیر قادری»، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، با اشاره به پیش‌بینی فعالیت یک سامانه بارشی در استان اظهار کرد: این سامانه از عصر جمعه وارد منطقه می‌شود و بیشترین شدت فعالیت آن در روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود.

وی افزود: بارندگی‌ها تمامی شهرستان‌های کردستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما بر اساس نقشه‌های هواشناسی، شهرستان‌های غربی استان شاهد شدت بیشتری از بارش‌ها خواهند بود.

قادری با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی، از تشکیل فوری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور فرمانداران و شهرداران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط کوهستانی شهرهای کردستان و سابقه وقوع سیلاب در برخی مناطق، تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

سدهای کردستان آماده مهار روان‌آب‌ها هستند

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه بررسی‌ها نشان‌دهنده وضعیت مناسب ظرفیت آبگیری سدهای استان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سدهای استان از ظرفیت مناسبی برای مهار روان‌آب‌ها برخوردارند، اما نگرانی اصلی مربوط به حوضه‌های آبریز، مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌هاست که احتمال طغیان و بروز سیلاب در آن‌ها وجود دارد.

وی از شهروندان خواست با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران، از هرگونه تردد، توقف و اتراق در بستر و حریم رودخانه‌ها، به‌ویژه در روزهای جمعه و شنبه، خودداری کنند.

قادری همچنین به کشاورزان و دامداران توصیه کرد از نزدیک شدن به مسیل‌ها، مناطق شیب‌دار و نقاط مستعد وقوع سیلاب پرهیز کنند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

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