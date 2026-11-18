سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران و برف در برخی مناطق کشور طی امروز و پنجشنبه خبر داد و اعلام کرد از روز جمعه دمای هوا در بیشتر مناطق افزایش می‌یابد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده در بخش‌هایی از شمال غرب و غرب کشور خبر داد و اعلام کرد امروز در برخی مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

ر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه دامنه بارش‌ها علاوه بر مناطق یادشده، استان‌های کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان مرکزی، همدان و کرمانشاه و همچنین ارتفاعات مازندران و گیلان را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق طی برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست.

همچنین در مناطق مرتفع و سردسیر، بارش‌ها به شکل برف خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند موجب سفیدپوش شدن ارتفاعات این مناطق شود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، از روز جمعه تا یکشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. این افزایش دما به‌ویژه در نوار شمالی کشور محسوس‌تر خواهد بود.



