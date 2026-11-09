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وضعیت آب‌وهوای کشور امروز؛ تشدید بارش‌ها در شمال

امروز دوشنبه سامانه بارشی در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استانهای تهران، البرز، قزوین و زنجان فعال است.

کد خبر: 4200698تاریخ انتشار: 384 بازدید۰

باران

امروز دوشنبه سامانه بارشی در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استانهای تهران، البرز، قزوین و زنجان فعال است.

به گزارش تابناک، در برخی مناطق استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات خوزستان، بوشهر، غرب و جنوب فارس نیز بارش‌ها ادامه دارد.

بارش‌ها در سواحل دریای کاسپین و ارتفاعات البرز شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بصورت برف خواهد بود.

از امروز تا چهارشنبه کاهش محسوس دما در غالب مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی و شرقی کشور رخ می‌دهد.

در سه روز آینده دریای کاسپین و خلیج فارس مواج و متلاطم اند.


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بارشهواشناسیتشدید بارش

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