امروز دوشنبه سامانه بارشی در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استانهای تهران، البرز، قزوین و زنجان فعال است.

امروز دوشنبه سامانه بارشی در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استانهای تهران، البرز، قزوین و زنجان فعال است.



به گزارش تابناک، در برخی مناطق استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات خوزستان، بوشهر، غرب و جنوب فارس نیز بارش‌ها ادامه دارد.



بارش‌ها در سواحل دریای کاسپین و ارتفاعات البرز شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بصورت برف خواهد بود.



از امروز تا چهارشنبه کاهش محسوس دما در غالب مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی و شرقی کشور رخ می‌دهد.



در سه روز آینده دریای کاسپین و خلیج فارس مواج و متلاطم اند.



