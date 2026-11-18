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شکست نتانیاهو در کنست با ائتلاف احزاب عربی
«ماتان کاهانا» نماینده حزب «یاشار» شامگاه سهشنبه با کسب ۶۶ رای موافق بهعنوان رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) منصوب شد.
به گزارش تابناک؛ کاهانا تمامی ۶۶ رای ائتلاف مخالفان را به دست آورد، در حالی که رقیب او، «اوفر کاتس» ۵۲ رای کسب کرد.
کاهانا جایگزین «امیر اوحانا» نماینده حزب لیکود شد که از سال ۲۰۲۲ ریاست کنست را بر عهده داشت.
«یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» انتخاب کاهانا را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که او «اعتبار را به پارلمان اسرائیل بازگرداند».
لاپید نیز انتخاب وی را گامی مهم در مسیر «ترمیم و بهبود وضعیت اسرائیل» توصیف کرد.
منبع: ایسنا
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