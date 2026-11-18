به گزارش تابناک؛ کاهانا تمامی ۶۶ رای ائتلاف مخالفان را به دست آورد، در حالی که رقیب او، «اوفر کاتس» ۵۲ رای کسب کرد.

کاهانا جایگزین «امیر اوحانا» نماینده حزب لیکود شد که از سال ۲۰۲۲ ریاست کنست را بر عهده داشت.

«یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» انتخاب کاهانا را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که او «اعتبار را به پارلمان اسرائیل بازگرداند».

لاپید نیز انتخاب وی را گامی مهم در مسیر «ترمیم و بهبود وضعیت اسرائیل» توصیف کرد.

منبع: ایسنا



