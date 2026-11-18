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سقوط مرگبار هواپیمای ارتش روسیه در سیبری
یک فروند هواپیمای نظامی روسیه در غرب سیبری سقوط کرد و هر ۱۹ سرنشین آن جان باختند؛ نقص فنی علت احتمالی سانحه اعلام شده است.
به گزارش تابناک؛ یک فروند هواپیمای ترابری نظامی روسیه از نوع آنتونوف An-۱۲ در منطقهای دورافتاده در غرب سیبری سقوط کرد و بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، تمامی ۱۹ سرنشین آن، از جمله اعضای خدمه، جان خود را از دست دادند.
به گزارش NBC News ، این هواپیما در منطقهای خالی از سکنه، در فاصله حدود سه هزار کیلومتری شرق مسکو سقوط کرده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که بررسیهای اولیه، نقص فنی تجهیزات را بهعنوان یکی از دلایل احتمالی سانحه نشان میدهد.
منبع: دنیای اقتصاد
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