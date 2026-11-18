مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی از شهادت یک سرباز وظیفه اهل شهرستان دلیجان در غرب کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رضا ربیعی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد: سرباز وظیفه امیرمهدی کیانفر شب گذشته در مرزبانی غرب کشور (بانه) به دست گروهک تروریستی پژاک به درجه شهادت نائل گردید.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌گردد.

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منبع: ایرنا



