صدور کیفرخواست قاتلان ۲ بسیجی مشهدی

به گزارش تابناک؛ در پی وقوع قتل مسلحانه ۲ نفر از عوامل یگان امنیت گردان نواب پایگاه شهید برونسی، شهیدان سید سجاد علوی و مهدی هنرمند، در شامگاه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در بلوار شهید فکوری مشهد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در محل وقوع جنایت حاضر و دستورات قضایی لازم را برای بررسی صحنه جرم، جمع‌آوری ادله و شناسایی عاملان صادر کرد.

۲ متهم اصلی پرونده ۸ مرداد امسال در تهران شناسایی و بازداشت شدند. در جریان تحقیقات مقدماتی، متهمان علاوه بر اقرار به ارتکاب قتل دو شهید بسیجی، به ارتکاب قتل مرحومه فاطمه مرتضایی در روستای گازار از توابع شهرستان بیرجند با انگیزه سرقت طلاجات و اموال وی نیز اقرار کردند.

بررسی مستندات فنی، اطلاعاتی، اظهارات شهود و اقاریر متهمان نشان داد جنایت مشهد با انگیزه شخصی و در راستای اجرای نقشه وصول مطالبات ادعایی یکی از متهمان صورت گرفته و براساس نتایج تحقیقات، شواهدی دال بر تروریستی یا امنیتی بودن این اقدام و ارتباط آن با گروه‌ها یا دولت‌های متخاصم به دست نیامده است.

سرانجام، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از تأیید مقام اظهارنظر، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال شد.

منبع: روزنامه خراسان



