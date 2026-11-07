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تابناک
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آخرین خبرشرط آمریکا برای عراق؛ بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران
کد خبر: 4200408 بازدید: 1119۰

عکس: ایوان مقصوره صحن گوهرشاد

عکس: مسعود مرادیان

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