عکس کد خبر: 4200408 بازدید: 1119۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۴۱ عکس: ایوان مقصوره صحن گوهرشاد عکس: مسعود مرادیان دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ tabnak افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامشهدمسجد گوهرشادتک عکس گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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