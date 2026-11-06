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آتش سوزی مرگبار منزل مسکونی در مهدی‌آباد مشهد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محدوده مهدی‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه منجر به یک فوتی و یک مصدوم شده است.

کد خبر: 4200189تاریخ انتشار: 801 بازدید۰
آتش سوزی منزل
به گزارش تابناک، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: ظهر جمعه وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در مهدی‌آباد، خیابان اردلان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۴۱ به محل حادثه اعزام شدند.

فرخنده با بیان اینکه این حریق در زمان گسترش اعلام شده و زمان زیادی از آغاز آن گذشته بود، افزود: در این حادثه دو نفر در داخل منزل محبوس شده بودند که آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی، عملیات نجات افراد محبوس را نیز در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم بر جا گذاشت.

منبع: مهر
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برچسب ها

آتش سوزیمشهدآتش نشانیآتش سوزی منزل

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