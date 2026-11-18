به گزارش تابناک؛ تریتا پارسی، تحلیلگر سیاست خارجی، با انتشار دو ویدئو از شبکه CNN نسبت به شباهت فضاسازی‌های امنیتی علیه ایران با تبلیغات پیش از حمله آمریکا به عراق هشدار داد.

ویدئوی نخست مربوط به سپتامبر ۲۰۰۲ است؛ زمانی که کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، برای توجیه تهدید عراق گفت: «نمی‌خواهیم نشانه قطعی تهدید به شکل یک ابر قارچی ظاهر شود.»

ویدئوی دوم به گزارش جدید CNN درباره ادعای احتمال استفاده ایران از «بمب کثیف» در واشنگتن برای ترور مقام‌های دولت ترامپ اختصاص دارد.

پارسی می‌گوید: CNN به سفر اخیر رئیس موساد به سازمان سیا و ارائه اطلاعات امنیتی اسرائیل اشاره نکرده است.

او معتقد است: نقش احتمالی اسرائیل در شکل‌گیری این روایت باید بررسی شود.

پارسی با مقایسه دو گزارش، عملکرد CNN را زیر سؤال برده و هشدار می‌دهد که رسانه‌های آمریکایی ممکن است اشتباهات دوران جنگ عراق را تکرار کنند.

منبع: جماران



