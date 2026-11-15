سرویس آموزشی «آی‌نو» در تازه‌ترین اقدام خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف برقراری عدالت آموزشی، ۱۵ هزار اشتراک به دانش‌آموزان کنکوری تحت پوشش بنیاد برکت اختصاص داد تا مسیر دسترسی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار به منابع آموزشی باکیفیت هموارتر شود.

موضوع عدالت آموزشی و دسترسی برابر تمامی دانش‌آموزان کشور به منابع کمک‌آموزشی استاندارد، همیشه یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی، به‌ویژه در مقطع حساس کنکور بوده است. کنکور سراسری به عنوان یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های تعیین‌کننده مسیر تحصیلی و آینده شغلی جوانان، نیازمند ابزارها و آموزش‌های تکمیلی است؛ امکانی که شاید برای همه دهک‌های جامعه به یک اندازه فراهم نباشد. به همین دلیل، سامانه آموزشی «آی‌نو» با حمایت همراه اول، طرح ویژه‌ای را برای پشتیبانی از دانش‌آموزان مستعد اما کم‌برخوردار کلید زده است.

تداوم طرح‌های حمایتی؛ از کمیته امداد تا بنیاد برکت

این اقدام در ادامه سیاست‌های کلان همراه اول در حوزه مسئولیت اجتماعی و طرح‌های حمایتی پیشین تعریف شده است. پیش از این طرح مشابهی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد به اجرا درآمده بود. اکنون در گام جدید، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان «آی‌نو» و «بنیاد برکت» شکل گرفته است تا چتر این حمایت‌های آموزشی، دانش‌آموزان کنکوری تحت پوشش این بنیاد را در بر بگیرد.

بر اساس این طرح، ۱۵ هزار نفر از داوطلبان کنکور که تحت حمایت بنیاد برکت قرار دارند، به سامانه و محتواهای آموزشی «آی‌نو» متصل می‌شوند تا بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های استاندارد، شانس خود را برای موفقیت در آزمون سراسری افزایش دهند.

فرآیند شناسایی و فعال‌سازی اشتراک‌ها چگونه است؟

مدل اجرایی این همکاری مشترک به گونه‌ای طراحی شده که فرآیند دسترسی دانش‌آموزان با کمترین پیچیدگی انجام شود. در این الگو، ابتدا دانش‌آموزان واجد شرایط در پایه کنکور توسط کارشناسان بنیاد برکت در سراسر کشور شناسایی شده و فهرست آنها به مجموعه «آی‌نو» معرفی می‌شود. پس از دریافت اطلاعات، اشتراک ویژه این سامانه به صورت مستقیم برای حساب کاربری دانش‌آموزان معرفی‌شده فعال‌سازی شده و آنها می‌توانند بلافاصله از خدمات و محتواهای آموزشی ویژه کنکور بهره‌مند شوند.

تمرکز بر آینده شغلی جوانان با ابزار آموزش دیجیتال

مسئولان این پروژه با اشاره به اهداف کلان این همکاری مشترک اعلام کردند: «در راستای همکاری‌های مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و رویکردهای حمایتی همراه اول، این بار الگوی موفق همکاری با کمیته امداد را در کنار بنیاد برکت تکرار کردیم. دغدغه اصلی ما در این طرح، تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن امکان آموزش باکیفیت برای تمامی اقشار جامعه است.»

به گفته متولیان این طرح، تمرکز ویژه بر مقطع کنکور به دلیل اهمیت دوچندانی است که این آزمون در سرنوشت و آینده شغلی نوجوانان و جوانان دارد. استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال آموزشی این فرصت را فراهم می‌کند تا محدودیت‌های جغرافیایی و مالی از میان برداشته شود و دانش‌آموزان مناطق محروم هم بتوانند پا به پای سایر داوطلبان، مسیر موفقیت تحصیلی و حرفه‌ای خود را طی کنند.