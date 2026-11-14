هوای تهران برای همه ناسالم شد

به گزارش تابناک؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۱ روز هوای قابل‌قبول، ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز هوای پاک و ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک» ، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط» ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس» ، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم» ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

شاخص آلودگی هوای تهران صبح امروز روی عدد ۱۲۷ و در وضعیت نارنجی ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.



