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هوای پاک تهران با شاخص کیفیت ۴۵

شاخص کیفیت هوا امروز با ثبت عدد ۴۵ در وضعیت پاک قرار گرفت؛ آماری که نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۲ روز هوای پاک، ۱۸۶ روز هوای قابل قبول و ۳۳ روز هوای ناسالم در شهر ثبت شده است.

کد خبر: 4200273تاریخ انتشار: 771 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر عدد ۴۵ را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت پاک است. همچنین میانگین شاخص در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۴ در محدوده قابل قبول قرار داشته است.


نگاهی به آمار کیفیت هوا از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تاکنون ۱۲ روز هوای پاک، ۱۸۶ روز هوای قابل قبول و ۳۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در شهر ثبت شده است.

همچنین در این بازه زمانی، شهروندان طی ۲ روز هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها را تجربه کرده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد اگرچه سهم روز‌های دارای هوای قابل قبول و پاک بیشتر بوده، اما ثبت ۳۱ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز ناسالم برای همه گروه‌ها همچنان ضرورت توجه به کاهش آلاینده‌های هوا را یادآور می‌شود.


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برچسب ها

هوای تهرانهوای پاکشاخص کیفیت هواوضعیت پاک

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نظرات بینندگان

Mostafa Faraji۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۰:۵۲

الحمدالله خداروشکر

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