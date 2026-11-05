مرد جوانی که در محدوده میدان امام خمینی(ره) تهران ربوده شده بود، پس از ۱۸ روز اسارت با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی آزاد شد و بدون پرداخت حتی یک ریال باج به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از آزادی مردی حدودا ۳۰ ساله خبر می‌دهد که در محدوده میدان امام خمینی(ره) ربوده شده بود و پس از ۱۸ روز اسارت، بدون پرداخت وجهی به خانواده‌اش بازگشت.

پس از ارجاع پرونده به اداره یازدهم پلیس آگاهی،کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی، یکی از متهمان را دستگیر کرده و با اطلاعات به‌دست‌آمده از او، سایر اعضای گروه نیز در استان‌های جنوبی و شهرستان‌های اطراف تهران شناسایی و بازداشت شده و در ادامه محل نگهداری فرد ربوده‌شده در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران شناسایی و مأموران موفق شدند او را آزاد کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه مرد ربوده شده پس از ۱۸ روز اسارت، سالم و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی به آدم‌ربایان، به خانواده‌اش بازگشت اعلام کرد که متهمان تحویل مرجع قضایی شدند.

منبع: فارس