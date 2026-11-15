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مقام ارشد حماس شهادت ابویونس را تأیید کرد
گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با انتشار بیانیهای از شهادت سمیر ابویونس، معروف به ابومحمود و فرمانده تیپ رفح، در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.
به گزارش تابناک؛ گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، شهادت سمیر ابویونس، فرمانده تیپ رفح، را تأیید کرد.
این گروه با انتشار پیامی اعلام کرد که سمیر ابویونس با نام مستعار «ابومحمود» ، در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده است.
این تأیید رسمی در حالی منتشر شده که پیشتر برخی منابع خبری از شهادت فرمانده تیپ رفح در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خانیونس خبر داده بودند.
منبع: همشهری
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