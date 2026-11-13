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شنیده شدن صدای انفجار در جازان عربستان

دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در جازان به صدا در آمد.

کد خبر: 4201655تاریخ انتشار: 102 بازدید۰

عربستان
به گزارش تابناک، منابع خبری روز جمعه از شنیده شدن صدای انفجار در جازان خبر دادند.

دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در جازان به صدا در آمد.

این نهاد دقایقی بعد مدعی شد که خطر از بین رفته است.

منبع: ایسنا

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عربستانانفجاریمنحملهنیروهای مسلح یمن

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