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شنیده شدن صدای انفجار در جازان عربستان
دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در جازان به صدا در آمد.
به گزارش تابناک، منابع خبری روز جمعه از شنیده شدن صدای انفجار در جازان خبر دادند.
دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در جازان به صدا در آمد.
این نهاد دقایقی بعد مدعی شد که خطر از بین رفته است.
منبع: ایسنا
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