ترامپ: اسم من روی برگه رای نبود

ترامپ درباره جنگ علیه ایران گفت: «به آن فکر نمی‌کنم. کار درستی انجام دادم. اگر باز هم بود، همان کار را می‌کردم.»

به گزارش تابناک؛ ترامپ گفت از حمله به ایران با وجود تاثیرش در شکست جمهوری‌خواهان، پشیمان نیست.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب گفت که جنگ با ایران تا حدی در شکست‌های گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است. با این حال، او تأکید کرد از اینکه در اوایل سال جاری میلادی این جنگ را آغاز کرده، پشیمان نیست.

او در مصاحبه‌ای تلفنی با وال استریت ژورنال، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ در عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان در انتخابات تأثیر داشته است یا خیر، گفت: «ایران بخشی از ماجرا بود.»

دونالد ترامپ گفت که هیچ تردیدی درباره این جنگ که باعث کاهش محبوبیت دوران ریاست‌جمهوری‌اش شده، ندارد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، او ماه‌هاست که برای پایان دادن به این درگیری نظامی تلاش می‌کند و نزد مشاورانش از اینکه این موضوع به مشکلی دائمی تبدیل شده، گلایه کرده است.

با این وجود، ترامپ به این روزنامه گفت: «به آن فکر نمی‌کنم. کار درستی انجام دادم. اگر باز هم بود، همان کار را می‌کردم.»

دونالد ترامپ معتقد است که افزایش قیمت نفت، و نه خود جنگ، بزرگ‌ترین نقطه ضعف سیاسی بوده است.

در پی این جنگ، قیمت بنزین و گازوئیل به‌شدت بالا رفته و موجب نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی شده است.

رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه همچنین این دیدگاه را که نتایج انتخابات به معنای طرد ریاست‌جمهوری اوست، رد کرد؛ آن هم در شرایطی که جمهوری‌خواهان در ایالت‌های به‌شدت جمهوری‌خواه نظیر کانزاس، کارولینای جنوبی و تگزاس شکست خوردند و محبوبیت او در نظرسنجی‌های بسیاری از ایالت‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

او گفت: «این مربوط به مقطع زمانی خاصی بود و نام من در برگه رأی نبود. مسئله اصلی همین است که نام من در برگه رأی نبود.»

دونالد ترامپ استدلال کرد که رأی‌دهندگان جمهوری‌خواهان را به این دلیل که از وضعیت اقتصادی یا فساد ادعایی در دولت ترامپ ناراضی بودند، طرد نکرده‌اند. او همچنین گفت که از اینکه در جریان کارزارهای انتخاباتی کمتر درباره اقتصاد صحبت کرده، پشیمان نیست.

رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه گفت که برنامه‌ای برای تغییرات در کابینه خود ندارد و از پیت هگست، وزیر دفاع که هدایت جنگ را بر عهده داشته، حمایت کرد.

آقای ترامپ گفت: «به نظرم او واقعاً عالی است.»

منبع: عصرایران