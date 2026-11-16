||21:58
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتعطیلی برخی مدارس خوزستان برای فردا سه‌شنبه
297بازدید

صدور دستور جلب افراد مرتبط با فوت دختر دانش‌آموز

دادستان مرکز استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی فوت دانش‌آموز کرمانشاهی، گفت: دستور جلب افراد مرتبط صادر شده است.

کد خبر: 4202378تاریخ انتشار: 297 بازدید
دادستان کرمانشاه
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، حمیدرضا کریمی، دادستان مرکز استان از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دختر دانش‌آموزی به نام سوگند خبر داد و گفت: در راستای بررسی دقیق ابعاد این حادثه، دستورات قضایی لازم صادر شده و تحقیقات برای روشن شدن علت و چگونگی وقوع این اتفاق با جدیت ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه موضوع اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل و دستور جلب افراد مرتبط با موضوع صادر شده تا ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.


           بیشتر بخوانید:

           ماجرای مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی

دادستان مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر تحقیقات قضایی و بررسی‌های تخصصی با هدف مشخص شدن علت فوت و تعیین دقیق چگونگی وقوع حادثه از جمله بررسی فرضیه‌های قتل یا خودکشی در حال انجام است گفت: تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی این اتفاق اظهارنظر کرد.

کریمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و دقت موضوع را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت، از اولویت‌های رسیدگی به این پرونده است و نتایج بررسی‌ها پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کرمانشاهمرگ مشکوکدادستاندختر نوجواندختر دانش آموز

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.