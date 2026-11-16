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حکم انتصاب پزشکیان برای محمدرضا تابش

رئیس جمهور با صدور حکمی محمدرضا تابش را به‌عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور محیط‌زیست» منصوب کرد.

کد خبر: 4202384تاریخ انتشار: 3375 بازدید

محمدرضا تابش
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با صدور حکمی محمدرضا تابش را به‌عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور محیط‌زیست» منصوب کرد.

محمدرضا تابش در دوره‌های ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مجلس حضور داشته و ریاست کمیسیون محیط‌زیست مجلس را در دوران فعالیت نمایندگی خود برعهده داشته است.

متن حکم رئیس جمهور برای محمدرضا تابش به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا تابش

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور محیط‌زیست» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در راستای حل مسایل زیست‌محیطی کشور و تحقق اهداف دولت در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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انتصابرئیس جمهورمسعود پزشکیانمحمدرضا تابش

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