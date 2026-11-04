اولین رنگ پوست، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می شود

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، حکیم جفریز را در مسیر تبدیل شدن به نخستین رئیس سیاه‌پوست مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار می‌دهد، با دو چالش مخالفت با دونالد ترامپ و همزمان پر کردن شکاف بین میانه‌روهای حزبش و پیشروهای پرسر و صدای آن.

به گزارش تابناک؛ جفریز، نماینده یک حوزه انتخابیه کنگره شهر نیویورک، به عنوان رئیس مجلس، ریاست اکثریتی را بر عهده خواهد داشت که در هفته اول ژانویه سوگند یاد خواهند کرد و زمام امور را از جمهوری‌خواهانی که چهار سال گذشته مجلس را در کنترل داشتند، به دست خواهند گرفت.

جفریز اواخر روز سه‌شنبه پس از آنکه رسانه‌ها احتمال اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا را پیش‌بینی کردند، در سخنرانی پیروزی خود اعلام کرد: «امروز بازگشت بزرگ آمریکا آغاز می‌شود.» او به دستور کار جمهوری‌خواهان به رهبری ترامپ در کنگره در دو سال گذشته حمله کرد و متعهد شد قانونی را تصویب کند که کاهش شدید هزینه‌ها - که در ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد - را برای برنامه مراقبت‌های بهداشتی مدیکید برای فقرا و افراد دارای معلولیت لغو کند.

جفریز گفت: «مردم آمریکا حرف خود را زده‌ و به روشنی اعلام کرده‌اند که از افراط‌گرایی و فساد خسته شده‌اند. آنها کنگره‌ای می‌خواهند که به داد مردم آمریکا برسد.» جفریز مدت‌هاست گفته است گرچه گروه او بر کمک به فقرا و طبقه متوسط ​​برای مقابله با هزینه‌های بالای زندگی تمرکز خواهد کرد، دموکرات‌ها همچنین در مورد تعاملات دولت ترامپ با مدیران شرکت‌ها، از جمله کسانی که به کارزارها و پروژه‌های مختلف او کمک‌های مالی زیادی کرده‌اند، تحقیق خواهند کرد.

او از گفتن اینکه مجلس نمایندگان، تحت رهبری او، برای سومین بار تلاش خواهد کرد تا ترامپ را استیضاح کند، خودداری کرده است. رابرت گارسیا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا، که انتظار می‌رود رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان شود، دو توصیه داشت. او در بیانیه‌ای در شب انتخابات گفت: «وکیل باش.»

رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس این مجلس اغلب پرسر و صدا با ۴۳۵ عضو، تصمیم می‌گیرد که کدام قانون به رأی گذاشته یا در نهایت رد شود. رئیس مجلس نمایندگان، پس از جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری، دومین نفر در صف ریاست جمهوری است.

در اواخر این ماه، دموکرات‌های تازه انتخاب‌شده مجلس نمایندگان، پشت درهای بسته گرد هم می‌آیند تا نامزد خود را برای شرکت در انتخابات ژانویه برای ریاست مجلس تعیین کنند. به گفته چند دستیار دموکرات، هیچ‌کس تهدید جدی برای جفریز دیده نمی‌شود.

هفته‌ها بعد، با شروع کنگره جدید، کل مجلس نمایندگان برای انتخاب پنجاه و هفتمین رئیس مجلس از سال ۱۷۸۹ رأی‌گیری خواهد کرد و جمهوری‌خواهان نامزد خود را معرفی می‌کنند که تقریباً مطمئناً شکست خواهد خورد.

اما جفریز هنوز باید برای جلب حمایت چند چهره مترقی چپ افراطی، مانند داریالیزا آویلا شوالیر، دیگر نیویورکی و نماینده منتخب مجلس، تلاش کند. آویلا شوالیر در مصاحبه‌ای در ۳۰ سپتامبر با ونیتی فر، متعهد به رأی دادن به جفریز نشد.

منبع: اطلاعات