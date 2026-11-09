شهرداری تهران آماده احداث مترو واوان؛ توپ در زمین مسئولان اسلامشهر برای تعیین تکلیف مسیر دسترسی است

گروه استان‌ها - امام جمعه واوان با اعلام آمادگی شهرداری تهران برای احداث ایستگاه مترو واوان، تعیین تکلیف مسیر دسترسی و فراهم شدن مقدمات اجرایی از سوی مسئولان شهرستان اسلامشهر را شرط پیشبرد این مطالبه دانست؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان در انتظار اقدام عملی دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام والمسلمین « مجتبی فاطمی‌نسب » ، امام جمعه واوان، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای احداث ایستگاه مترو واوان اظهار کرد: شهردار تهران برای احداث این ایستگاه اعلام آمادگی کرده و در این زمینه دستورها و مکاتبات لازم نیز انجام شده است ؛ با این حال، تحقق این موضوع به همراهی مسئولان شهرستان و تعیین تکلیف مسیر دسترسی و جاده مورد نیاز بستگی دارد.

وی افزود: برای اینکه شهرداری تهران بتواند عملیات احداث ایستگاه را دنبال کند، لازم است مقدمات کار در شهرستان فراهم شود و موضوع زمین و مسیر دسترسی نیز به نتیجه برسد. بنابراین مسئولان مربوطه در اسلامشهر باید برای رفع موانع و تعیین تکلیف این بخش پای کار بیایند.

امام جمعه واوان با اشاره به جمعیت قابل توجه این شهر و افزایش آن در پی توسعه ساخت‌وسازها گفت : واوان جمعیتی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر دارد و با روند رو به رشد ساخت‌وسازها، جمعیت آن نیز هر سال افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که این منطقه همچنان با کمبود امکانات و زیرساخت‌هایی از جمله مسجد، فضای آموزشی و دانشگاه مواجه است.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب با بیان اینکه برای راه‌اندازی این بخش از خط مترو، اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (نیم‌همت) مورد نیاز است، گفت: با تأمین این اعتبار، امکان پیشبرد و راه‌اندازی پروژه فراهم می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر و پیگیری‌های انجام‌شده خاطرنشان کرد: این موضوع در آخرین جلسه شورای شهر نیز مطرح و مقدمات تصویب آن فراهم شده است. ما نیز در هفته گذشته دو مرتبه موضوع را از استاندار تهران پیگیری کرده‌ایم و پیش از آن نیز از طریق مجلس و سایر مسئولان مربوطه پیگیر تحقق این مطالبه بوده‌ایم.

ایستگاه مترو واوان ؛ طرحی با سابقه چندین سال انتظار

احداث ایستگاه مترو در محدوده واوان و مسیر تهران _ پرند ، از مطالباتی است که طی سال‌های گذشته در جلسات و مکاتبات مختلف مطرح شده است. بر اساس اطلاعات و پیگیری‌های پیشین، شهرداری تهران به‌عنوان کارفرما و قرارگاه خاتم‌الانبیاء به‌عنوان پیمانکار این پروژه معرفی شده‌اند و موضوع تأمین زمین ، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های محلی و استانی از جمله محورهای پیگیری بوده است.

با وجود برگزاری جلسات و طرح موضوع در سطح شهرستان و استان، همچنان لازم است وضعیت تعهدات دستگاه‌ها، میزان پیشرفت واقعی، اعتبار تأمین‌شده و موانع باقی‌مانده به‌صورت شفاف اعلام شود. به‌ویژه باید مشخص شود تأمین زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز بر عهده کدام دستگاه است و چه زمانی برای انجام این تعهدات در نظر گرفته شده است.

تکمیل ایستگاه بدون برنامه بهره‌برداری کافی نیست

در کنار احداث ایستگاه، تعیین تکلیف الزامات بهره‌برداری نیز اهمیت دارد. تأمین ناوگان، فاصله حرکت قطارها، ظرفیت خط، تجهیزات سیگنالینگ، برق و الزامات ایمنی باید متناسب با زمان تکمیل ایستگاه برنامه‌ریزی شود تا این طرح پس از احداث، امکان خدمت‌رسانی واقعی به شهروندان را داشته باشد.

از سوی دیگر، اتصال مناسب ایستگاه به شبکه حمل‌ونقل عمومی و پیش‌بینی مسیرهای دسترسی اتوبوس نیز از موضوعاتی است که باید هم‌زمان با پیشبرد پروژه مورد توجه قرار گیرد.

مردم واوان منتظر نتیجه پیگیری‌ها هستند

اعلام آمادگی شهرداری تهران برای احداث ایستگاه مترو واوان، فرصتی برای پیشبرد یکی از مطالبات مهم شهروندان این منطقه است؛ اما این آمادگی زمانی به نتیجه می‌رسد که مسئولیت هر دستگاه مشخص و موانع اجرایی برطرف شود.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان شهرستان اسلامشهر، فرمانداری، بخشداری و مدیریت شهری با هماهنگی شهرداری تهران، وضعیت مسیر دسترسی و مقدمات مورد نیاز را تعیین تکلیف کنند و با اعلام زمان‌بندی مشخص، از تکرار جلسات و وعده‌های بی‌نتیجه جلوگیری شود. مردم واوان پس از سال‌ها انتظار، بیش از هر چیز به اقدام عملی و زمان‌بندی روشن برای تحقق این مطالبه نیاز دارند.

گزارش: سحر عمروانی