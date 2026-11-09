369بازدید۰
مدارس اردبیل امروز غیرحضوری شد
مدارس برخی شهرستانهای استان اردبیل به دلیل بارش برف و برودت هوا غیرحضوری شد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی، کلیه دورههای تحصیلی در نوبت صبح روز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ بهصورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.