مدارس اردبیل امروز غیرحضوری شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی، کلیه دوره‌های تحصیلی در نوبت صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.



