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مدارس اردبیل امروز غیرحضوری شد

مدارس برخی شهرستان‌های استان اردبیل به دلیل بارش برف و برودت هوا غیرحضوری شد.

کد خبر: 4200707تاریخ انتشار: 369 بازدید۰

تعطیلی

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی، کلیه دوره‌های تحصیلی در نوبت صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.


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بارش برفغیرحضوریمدارس اردبیل

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