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مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز یکشنبه مجازی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد.

کد خبر: 4200531تاریخ انتشار: 129 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد؛ منوچهر محمدی با صدور پیامی با اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان، اظهار کرد: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، تشدید سامانه بارشی، قطعیت وقوع سیل و احتمال آب‌گرفتگی معابر، برای پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در همه مقاطع، در نوبت صبح و عصر روز یکشنبه تعطیل است.

وی با اشاره به صدور وضعیت قرمز جوی و خطر وقوع سیلاب در استان بیان کرد: بر اساس این هشدارها، تشدید سامانه بارشی و احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، تعطیلی مراکز آموزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار گرفت.

محمدی تصریح کرد: با توجه به فعالیت این سامانه بارشی تا عصر امروز از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و محورهای مواصلاتی خودداری کرده و اخبار موثق را تنها از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در روز یکشنبه، در حالی صورت می‌گیرد که استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط جغرافیایی و کوهستانی، همواره در معرض خطر سیلاب‌های ناگهانی قرار دارد و کارشناسان معتقدند اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه به‌موقع می‌تواند از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کند و حفظ جان شهروندان، مهم‌ترین اولویت در چنین شرایطی است.


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