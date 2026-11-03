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دستگیری فروشنده ۷ میلیارد تومان طلای تقلبی در مشهد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: فروشنده ۷۰ میلیارد ریال طلای تقلبی در مشهد دستگیر و ۶ مالباخته در این زمینه شناسایی شدند.

کد خبر: 100000418تاریخ انتشار: 948 بازدید


طلا

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کلانشهر مشهد محل اختفای متهم در شرق شهر مشهد را شناسایی کردند و با هماهنگی معاون دادستان عمومی و انقلاب ناحیه سه متهم را در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: متهم در بازجویی های اولیه به صراحت به فروش طلای تقلبی با عیار پایین و جعل برند آزمایشگاه های عیارسنجی معتبر در تولید شمش طلای بدلی به صورت فلزات نقره با روکش طلا اعتراف کرد.

وی گفت: تاکنون ۶ مالباخته که با طلای تقلبی ۷۰ میلیارد ریال از آن ها کلاهبرداری شده است شناسایی شده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

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دستگیریکلاهبرداریطلاطلای تقلبیفروش طلا

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