کشف طلای تقلبی و شمش در قم

به گزارش تابناک؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از کشف دو کیلوگرم طلای تقلبی و شمش مس به ارزش اعلام‌شده ۵۴۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک واحد خریدوفروش طلا خبر داد.

وحید کریمی در گفت‌وگویی خبری از کشف اقلام تقلبی در جریان بازرسی مشترک از یک واحد فعال در حوزه خریدوفروش طلای آب‌شده در قم خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در چارچوب طرح تشدید نظارت بر بازار و با حضور بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اتحادیه صنف طلا و جواهر و مأموران کلانتری و آگاهی انجام شد.

کشف طلای بدل و شمش مس در بازرسی مشترک

مدیرکل صمت قم با اشاره به اقلام کشف‌شده افزود: در جریان این بازرسی، طلای آب‌شده بدل و شمش مس شناسایی شد و یک دستگاه شماره‌کوب نیز از این واحد توقیف شد.

وی گفت: بر اساس گزارش اولیه، اقلام مکشوفه برای تبدیل به طلای کم‌عیار و عرضه به مشتریان آماده شده بود که در پی آن برای واحد مذکور صورتجلسه تخلف تنظیم شد.

متصدی واحد متخلف بازداشت شد

کریمی بیان کرد: در ادامه این عملیات، متصدی واحد از سوی مأموران کلانتری و آگاهی بازداشت شد و اقلام کشف‌شده برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

اعلام تخلفات صنفی از طریق سامانه ۱۲۴

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی و اقتصادی، موضوع را از طریق مجاری تعیین‌شده اطلاع دهند.

کریمی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات از طریق سامانه ۱۲۴ قابل اعلام به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم است.

منبع: فارس