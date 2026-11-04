به گزارش تابناک؛ سرهنگ شهرام سلطانی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری یک سارق حرفه‌ای گوشی‌قاپ خبر داد که به بیش از ده ها فقره سرقت تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی اعتراف کرده است. تاکنون تعدادی از مالباختگان نیز متهم را شناسایی کرده‌اند.



سرهنگ سلطانی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی افزایش سرقت‌های قاپ‌زنی تلفن همراه به‌ویژه سرقت‌های تک‌نفره در محدوده سرکلانتری پنجم و مناطق همجوار، تیم‌های عملیاتی مبارزه با قاپ‌زنی و زورگیری پایگاه پنجم پلیس آگاهی با هدف شناسایی و دستگیری عامل این سرقت‌ها وارد عمل شدند.



وی افزود: کارآگاهان با افزایش گشت‌های موتوری و پوشش انتظامی در ساعات اوج وقوع سرقت، بررسی صحنه‌های جرم و سرنخ‌های به‌دست‌آمده را آغاز کردند. در جریان تحقیقات مشخص شد سارق در یکی از سرقت‌ها از موتورسیکلتی خاص و کم‌تردد استفاده کرده که تنها در یکی از فروشگاه‌های محدوده میدان رازی به فروش می‌رسد.



فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با شناسایی فروشنده موتورسیکلت و بررسی زنجیره نقل‌وانتقال آن، مشخص شد این وسیله نقلیه پس از چند مرحله جابه‌جایی، در اختیار فردی سابقه‌دار قرار گرفته است که در محدوده یافت‌آباد سکونت دارد.



وی تصریح کرد: کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی مخفیگاه متهم و مراقبت‌های نامحسوس، در عملیاتی ضربتی و با رعایت اصل غافلگیری، وی را دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی منتقل کردند.



سرهنگ سلطانی با اشاره به اعترافات متهم گفت: متهم در جریان بازجویی‌های فنی به بیش از ده ها فقره سرقت تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی اعتراف کرده است. همچنین تاکنون تعدادی از شهروندان مالباخته با حضور در پلیس آگاهی، وی را به‌عنوان سارق شناسایی کرده‌اند.



این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری خریداران اموال مسروقه و کشف سایر ابعاد این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار دارد و متهم پس از هماهنگی با مقام قضایی و صدور قرار بازداشت، روانه زندان شده است.

منبع: رکنا