مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به‌منظور شرکت در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، فردا عازم کشور ترکیه می‌شود.

به گزارش تابناک، حبیب‌الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد:صبح فردا به‌منظور شرکت دردر چارچوب سی‌ویکمینسازمان ملل متحد، عازمخواهد شد.

وی با بیان اینکه این اجلاس ۱۱ و ۱۲ نوامبر در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار می‌شود، اظهار کرد: همچنین رئیس‌جمهور در حاشیه این اجلاس با سران و مقام‌های کشورهای شرکت‌کننده دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

حمایت از کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی

مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس اظهار کرد: پزشکیان نخستین رئیس‌جمهور ایران است که در این اجلاس بین‌المللی در چنین سطحی حضور می‌یابد.

وی ادامه داد: در این دوره از اجلاس، موضوع شکل‌گیری یک صندوق مالی قدرتمند برای حمایت از کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار دارد.

عباسی افزود: در اجلاس پیشین که در باکو برگزار شد، پیش‌بینی شده بود کشورها ۳۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی اختصاص دهند. این رقم در اجلاس پیش‌رو قرار است به یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه منابع این صندوق با هدف بازتوزیع میان کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پیش‌بینی شده است، گفت: کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها از پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از روند توسعه کشورهای ثروتمند آسیب دیده‌اند، مسئله‌ای که علاوه بر امنیت غذایی، عدالت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منبع: ایرنا