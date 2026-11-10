نطق توماس مسی برای استیضاح پیت هگست را ببینید

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توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی در مجلس نمایندگان آمریکا، از سیاستمداران نزدیک به اندیشه لیبرتارینیسم است؛ جریانی که از محدود کردن قدرت دولت، کاهش مداخلات حکومتی و دفاع از آزادی‌های فردی حمایت می‌کند. مَسی در سیاست خارجی نیز مخالف مداخله‌گرایی نظامی آمریکاست و اعتقاد دارد رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون مجوز کنگره، کشور را وارد جنگ کند. اگرچه جمهوری‌خواه است، در سال‌های اخیر به یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ تبدیل شده است. اختلافاتش با ترامپ از سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولت تا اختیارات ریاست‌جمهوری و جنگ با ایران امتداد پیدا کرده است. مَسی حتی در خرداد ۱۴۰۴، همراه با رو خانا، نماینده دموکرات کنگره، طرحی را برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ با ایران بدون مجوز کنگره ارائه کرد. حالا او به یکی از چهره‌های اصلی تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع ترامپ، تبدیل شده است. او روز ۹ نوامبر، هشت ماده اتهامی علیه هگست به مجلس نمایندگان ارائه کرد که از نقض اختیارات قانونی کنگره در اعلام جنگ تا کشتارهای فراقضایی و تضعیف سازوکارهای حفاظت از غیرنظامیان را دربرمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین محورهای اتهامات او به ماجرایی مربوط می‌شود که برای ما ایرانی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد: حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب. سخنان مسی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.