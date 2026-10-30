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نبض خبر تهدید بمباران ایران خودرو و سایپا: برای حفظ جان خود سر کار نروند!

بیژن کیان از سلطنت طلبان نزدیک به ترامپ با تکرار ادعای ساخت قطعات پهپاد در ایران خودرو و سایپا، تهدید به بمباران این مراکز صنعتی ایران در حملات بعدی آمریکا و اسرائیل کرد و آن را هدف مشروع خواند و گفت: «کارگران ایران‌خودرو و سایپا برای حفظ جان خود سر کار نروند!» کیان دیپلماسی مورد نظر ترامپ را انتخاب بین خودکشی و کشته شدن به دست آمریکا خواند و با اشاره مثال ژاپن از بمباران اتمی و تسلیم این کشور، تسلیم را نوعی دیپلماسی خواند. این اظهارات با خشم شدید ایرانی‌ها در فضای مجازی همراه شده را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.