انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز



به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه شنبه اعلام کرد: سومین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از ظهر امروز با برخورد به مین دریایی منفجر شد.

این نفتکش در منطقه شرق تنگه هرمز در حال سوختن بوده و دود حاصل از این انفجار و آتش سوزی آسمان تنگه هرمز را فراگرفته است.

شرکت ملی نفت ابوظبی از آسیب‌دیدن یکی از کشتی‌های زیرمجموعه خود در پی حمله‌ای در آب‌های نزدیک امارات در خلیج فارس خبر داد.



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روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بعد از انهدام سامانه‌های راداری و کمک ناوبری ساحلی ارتش قاچاقچی آمریکا در جنوب تنگه هرمز این نفتکش‌ها با ریسک چند برابر از گذشته تلاش دارند از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور کنند که بدلیل تلاش برای عبور از مسیرهای پر خطر و غیر قانونی، به مین‌های دریایی برخورد می‌کنند.