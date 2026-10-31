انفجار چهارمین نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۳۸
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انفجار چهارمین نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شده است.
 
در این اطلاعیه آمده است: عصر امروز (جمعه) چهارمین نفتکش از نوع سوپر نفتکش بدون توجه به اخطارهای نیروی دریایی سپاه مبنی بر عدم تردد از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز بعد از برخورد با مین دچار یک انفجار شدید شد و در حال سوختن است.
 
این اطلاعیه می‌افزاید: این نفتکش متخلف نیز با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بدون توجه به هشدارهای رادیویی نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز خارج شود.
 
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی افزود که این چهارمین نفتکشی است که از ساعات ابتدایی امروز در آتش فتنه های آمریکایی در تنگه هرمز در حال سوختن است.

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