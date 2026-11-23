رضا امیرخانی، نویسنده شناخته‌شده رمان‌هایی چون «منِ او» و «بیوتن» ، درگذشت؛ نویسنده‌ای که نامش با چند نسل از کتاب‌خوان‌های ایرانی گره خورده بود.

از مهندسی مکانیک و خلبانی تا خلق «منِ او» و «قیدار» ؛ روایت زندگی متفاوت رضا امیرخانی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رضا امیرخانی، نویسنده شناخته‌شده رمان‌هایی همچون «منِ او» ، «ارمیا» ، «بیوتن» و «قیدار» ، درگذشت؛ نویسنده‌ای که نامش برای چند نسل از کتاب‌خوان‌های ایرانی با ادبیات داستانی معاصر گره خورده بود.

رضا امیرخانی از جمله نویسندگانی بود که مسیر زندگی‌اش از مدرسه علامه حلی و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد، اما علاقه به ادبیات او را به یکی از چهره‌های شناخته‌شده داستان‌نویسی معاصر ایران تبدیل کرد. زندگی امیرخانی تنها روایت یک نویسنده نبود؛ داستان مردی بود که در کنار کلمات، به پرواز، سفر و شناخت جامعه نیز علاقه داشت.

از تهران تا دانشگاه شریف؛ آغاز مسیر یک نویسنده

رضا امیرخانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران متولد شد. دوران تحصیل خود را در مدرسه علامه حلی گذراند و سپس در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد.

علاقه او به پرواز و هوانوردی از ویژگی‌های کمتر معمول زندگی‌اش بود. امیرخانی در جوانی گواهینامه خلبانی شخصی دریافت کرد و این علاقه را در سال‌های بعد نیز دنبال کرد. او همچنین در پروژه طراحی هواپیمای غدیر ۲۴ مشارکت داشت؛ پروژه‌ای که در جشنواره خوارزمی مورد توجه قرار گرفت.

با وجود تحصیل در رشته مهندسی، ادبیات به‌تدریج به مهم‌ترین عرصه فعالیت حرفه‌ای او تبدیل شد. امیرخانی از سال‌های جوانی نوشتن را جدی گرفت و در میانه دهه ۷۰ با انتشار نخستین آثارش وارد فضای رسمی ادبیات ایران شد.

«ارمیا» ؛ نخستین قدم در دنیای داستان

نخستین رمان رضا امیرخانی با عنوان «ارمیا» در سال ۱۳۷۴ منتشر شد؛ اثری که نقطه آغاز حضور جدی او در ادبیات داستانی ایران بود.«ارمیا» داستان جوانی است که تجربه جنگ و از دست دادن دوستش، مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. شخصیت اصلی پس از پایان جنگ با دنیایی متفاوت مواجه می‌شود و درگیر پرسش‌هایی درباره ایمان، رفاقت و معنای زندگی می‌شود.

این اثر در جشنواره‌های ادبی مرتبط با دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفت و برای نویسنده جوان خود اعتبار قابل توجهی به همراه آورد.

«منِ او» ؛ رمانی که نام امیرخانی را بر سر زبان‌ها انداخت

در سال ۱۳۷۸، امیرخانی با انتشار مجموعه داستان «ناصر ارمنی» و رمان «منِ او» فصل تازه‌ای در فعالیت ادبی خود آغاز کرد.«منِ او» را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف کارنامه او دانست. این رمان با روایت عاشقانه‌ای در بستر تهران قدیم، مخاطبان بسیاری پیدا کرد. نویسنده برای نگارش آن حدود دو سال درباره تهران قدیم و فضای اجتماعی و فرهنگی آن مطالعه کرده بود.

در این اثر، عشق، خانواده، سنت و اعتقادات در کنار تصویر محله‌ها و مناسبات اجتماعی تهران قدیم قرار می‌گیرند. شهر در این رمان صرفاً محل وقوع اتفاقات نیست، بلکه بخشی از هویت داستان را شکل می‌دهد.زبان متفاوت و ساختار روایی خاص «منِ او» سبب شد این کتاب به یکی از آثار شناخته‌شده ادبیات داستانی ایران تبدیل شود.

از «از به» تا «بیوتن» ؛ تجربه‌های متفاوت در داستان‌نویسی

امیرخانی پس از انتشار «منِ او» مسیر ادبی خود را به رمان محدود نکرد و قالب‌های دیگری همچون داستان بلند، سفرنامه و جستار را نیز تجربه کرد.«از به» در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و پس از آن «داستان سیستان» در سال ۱۳۸۲ به چاپ رسید؛ سفرنامه‌ای که مشاهدات نویسنده از سفر به استان سیستان و بلوچستان را روایت می‌کند.

«نشت نشا» نیز در سال ۱۳۸۴ منتشر شد؛ اثری درباره مهاجرت نخبگان و مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن.اما انتشار «بیوتن» در سال ۱۳۸۷ بار دیگر نام امیرخانی را در فضای ادبی کشور پررنگ کرد. این رمان به موضوع مهاجرت، هویت، تعلق، دین و مواجهه انسان ایرانی با جامعه‌ای متفاوت می‌پردازد.

«بیوتن» از نظر موضوع و ساختار روایی تجربه‌ای متفاوت در کارنامه او بود و جایزه نخست جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور را به دست آورد. این اثر همچنین در میان نامزدهای جایزه ادبی جلال آل‌احمد قرار گرفت.

«نفحات نفت» و «جانستان کابلستان» ؛ عبور از مرز داستان

رضا امیرخانی در سال ۱۳۸۹ کتاب «نفحات نفت» را منتشر کرد؛ اثری که با رمان‌های پیشین او تفاوت داشت و به فرهنگ نفتی، مدیریت دولتی و تأثیر اقتصاد نفت‌محور بر ساختارهای اجتماعی و مدیریتی ایران می‌پرداخت.

یک سال بعد، «جانستان کابلستان» منتشر شد؛ سفرنامه‌ای درباره افغانستان که حاصل مشاهدات و تجربه‌های شخصی نویسنده از سفر به این کشور است. او در این کتاب تلاش می‌کند تصویری نزدیک‌تر از زندگی مردم افغانستان و مناسبات فرهنگی و اجتماعی آن ارائه دهد.

«قیدار» ؛ بازگشت به مفهوم جوانمردی

در سال ۱۳۹۱، رمان «قیدار» منتشر شد؛ اثری که یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های داستانی امیرخانی را به مخاطبان معرفی کرد.قیدار مردی است که جوانمردی، مرام، وفاداری و حفظ حرمت دیگران برایش اهمیت دارد. داستان او در فضایی شهری روایت می‌شود و مفاهیمی مانند رفاقت، معرفت، گذشت و مسئولیت‌پذیری را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

«قیدار» با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد و جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور را دریافت کرد.

«ره‌ش» ؛ روایت دغدغه‌های یک شهر

رمان «ره‌ش» که در سال ۱۳۹۶ منتشر شد، از دیگر آثار مهم امیرخانی است. او در این کتاب به موضوع شهر، معماری، ساخت‌وساز، تغییر بافت شهری و نسبت انسان با محیط زندگی خود پرداخت.

این رمان از خلال داستان شخصیت‌هایش، مسئله هویت شهری و تغییر چهره شهرها را مطرح می‌کند؛ موضوعی که برای بسیاری از شهروندان ایرانی ملموس است.

«ره‌ش» در سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و جایزه یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد را نیز در بخش رمان و داستان بلند به دست آورد.

«نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» ؛ تجربه سفر به کره شمالی

از دیگر تجربه‌های متفاوت امیرخانی می‌توان به «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» اشاره کرد؛ سفرنامه‌ای حاصل سفرهای او به کره شمالی.او در این کتاب از دریچه مشاهدات شخصی، تجربه حضور در کشوری با ساختار سیاسی و اجتماعی متفاوت را روایت می‌کند. این اثر نیز نشان‌دهنده علاقه نویسنده به سفر و شناخت جوامع مختلف است.

فعالیت‌های فرهنگی و کارنامه اجرایی

رضا امیرخانی در کنار نویسندگی، فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی متعددی داشت. او از سال ۱۳۷۵ به مدت یک سال با ماهنامه «نیستان» همکاری کرد و در ادامه، سایت فرهنگی «لوح» را راه‌اندازی کرد و مدیریت آن را بر عهده گرفت.

او همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ ریاست هیأت‌مدیره انجمن قلم ایران را بر عهده داشت.

کارنامه ادبی رضا امیرخانی در یک نگاه

مهم‌ترین آثار منتشرشده از این نویسنده عبارت‌اند از:

«ارمیا» ؛ رمان، ۱۳۷۴

«ناصر ارمنی» ؛ مجموعه داستان، ۱۳۷۸

«منِ او» ؛ رمان، ۱۳۷۸

«از به» ؛ داستان بلند، ۱۳۸۰

«داستان سیستان» ؛ سفرنامه، ۱۳۸۲

«نشت نشا» ؛ جستار، ۱۳۸۴

«بیوتن» ؛ رمان، ۱۳۸۷

«سرلوحه‌ها» ؛ مجموعه یادداشت، ۱۳۸۷

«نفحات نفت» ؛ جستار، ۱۳۸۹

«جانستان کابلستان» ؛ سفرنامه، ۱۳۹۰

«قیدار» ؛ رمان، ۱۳۹۱

«ره‌ش» ؛ رمان، ۱۳۹۶

«نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» ؛ سفرنامه

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روایت رضا امیرخانی از پاراگلادیرسواری‌اش

امضای ادبی یک نویسنده

یکی از ویژگی‌های آثار رضا امیرخانی، زبان و شیوه روایت اوست. او به بازی با واژه‌ها، ترکیب‌های تازه، ساختارهای متفاوت جمله و استفاده از ظرفیت‌های کمتر به‌کاررفته زبان فارسی علاقه داشت. همین ویژگی به آثارش امضای زبانی مشخصی بخشید.

در جهان داستانی او، مفاهیمی مانند ایمان، عشق، خانواده، هویت، اخلاق، رفاقت و تعلق اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارند. شخصیت‌های او معمولاً درگیر پرسش‌هایی هستند که از یک اتفاق ساده فراتر می‌روند و خواننده را به تأمل درباره زندگی و مناسبات انسانی دعوت می‌کنند.

کارنامه رضا امیرخانی را نمی‌توان تنها با تعداد کتاب‌ها یا جوایز ادبی سنجید. او در طول چند دهه فعالیت، از داستان و سفرنامه تا جستار، به سراغ موضوعاتی رفت که همچنان برای جامعه ایرانی زنده‌اند؛ از معنای عشق و جوانمردی تا هویت، مهاجرت و تغییر چهره شهرها.

برای بسیاری از خوانندگان، امیرخانی پیش از آنکه نام یک نویسنده روی جلد کتاب باشد، یادآور شخصیت‌هایی است که در ذهن می‌مانند؛ از ارمیا تا قیدار. شاید ماندگاری آثار او نیز بیش از هر چیز در همین توانایی نهفته باشد: خلق شخصیت‌ها و روایت‌هایی که پس از بسته‌شدن کتاب، همچنان در ذهن خواننده ادامه پیدا می‌کنند.

پایگاه خبری تابناک درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده شناخته‌شده و اثرگذار ادبیات معاصر ایران، را به خانواده، دوستان، اهالی فرهنگ و ادبیات و همه دوستداران آثار این نویسنده تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارد.