محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر امروز دوشنبه به واشنگتن سفر و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های این کشور دیدار می‌کند.

به گزارش تابناک؛ خبرنگار آکسیوس نوشت که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر امروز دوشنبه به واشنگتن سفر می‌کند و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و شماری دیگر از مقام‌های این کشور دیدار خواهد کرد.

به گفته این خبرنگار، دلیل رسمی این سفر برگزاری گفت‌وگوی راهبردی آمریکا و قطر اعلام شده است.

منبع: تسنیم



