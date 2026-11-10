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مطالبه عراق برای پایان نفوذ آمریکا

یک عضو پارلمان عراق با تأکید بر ضرورت پایان نفوذ آمریکا در این کشور، خواستار خروج کامل واشنگتن و توقف مداخلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن شد.

کد خبر: 4201045تاریخ انتشار: 492 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ «علاء الحیدری» ، عضو مجلس نمایندگان عراق، امروز سه‌شنبه بر تداوم مداخلات آشکار دولت آمریکا در امور داخلی این کشور تأکید کرد و گفت هرگونه خروج نیروهای اشغالگر باید کامل و در برگیرنده پایان‌دادن به دخالت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور باشد.

به نوشته المعلومه، الحیدری اظهار داشت ایالات متحده همچنان به تحمیل سرپرستی و مداخلات خود در جزئیات صحنه سیاسی عراق، به‌ویژه از طریق تلاش‌های تام باراک، فرستاده آمریکا، ادامه می‌دهد که این امر نقض آشکار حاکمیت کشور و استقلال تصمیم ملی آن محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش المعلومه، وی افزود مطالبات ملی تنها به پایان‌دادن به حضور نظامی صوری محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاب می‌کند خروج آمریکا کامل و بدون‌کاستی باشد و با قطع دست واشنگتن از مصادره تصمیمات سیاسی و رفع سلطه آن بر پرونده‌های امنیتی و اقتصادی عراق همراه گردد.

المعلومه در پایان گزارش داد، این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد دستیابی به حاکمیت حقیقی مستلزم پایان‌دادن به تمامی مظاهر نفوذ و سرپرستی بیگانگان است؛ مداخلاتی که مانع ثبات و توسعه کشور می‌شوند.

منبع: فارس

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برچسب ها

عراقآمریکاتام باراکنیروهای اشغالگر

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