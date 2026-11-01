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تأکید عراق و مصر بر پایان فوری بحران در منطقه

روسای جمهور عراق و مصر روز یکشنبه در گفت‌وگویی تلفنی بر ضرورت پایان یافتن منازعات منطقه‌ای و ارجحیت دادن به زبان گفت‌وگو و دیپلماسی بر تنش‌ها و ضرورت توقف تنش‌ها و مهار بحران‌ها تأکید کردند.

کد خبر: 100000057تاریخ انتشار: 909 بازدید

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به گزارش تابناک؛ نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر امروز (یکشنبه) در تماس تلفنی بر ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها و منازعات در منطقه تأکید کردند.

بنا بر این گزارش؛ دفتر رسانه‌ای ریاست‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد نزار آمیدی امروز در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف ضمن تأکید بر استحکام روابط عراق و مصر، راه‌های توسعه و تقویت مناسبات دوجانبه و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف را بررسی کردند.

رؤسای جمهور عراق و مصر در ادامه بر ضرورت توقف تنش‌ها، مهار بحران‌ها، جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها و اولویت دادن به گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات تأکید کردند.

همچنین رئیس‌جمهور عراق و رئیس‌جمهور مصر بر اهمیت تقویت هماهنگی و رایزنی‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تشریک مساعی برای تحکیم پایه‌های صلح و ثبات و تحقق آرامش پایدار در منطقه تأکید کردند.
منبع: ایسنا

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برچسب ها

مصرعراقعبدالفتاح السیسیرؤسای جمهور عراق و مصر

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