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مچگیری باراک راوید از دروغ درباره نخستوزیر قطر
ادعای مطرح در یک توییت جعلی منتسب به این حساب درباره مواضع نخستوزیر قطر پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا، صحت ندارد و این حساب و محتوای آن کاملاً ساختگی است.
به گزارش تابناک؛ باراک راوید، خبرنگار «اکسیوس»، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایسک اعلام کرد که این رسانه حساب کاربری عربی ندارد و همچنین تأکید کرد که ادعای مطرح درباره مواضع نخستوزیر قطر پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا جعلی است.
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