ادعای مطرح‌ در یک توییت جعلی منتسب به این حساب درباره مواضع نخست‌وزیر قطر پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا، صحت ندارد و این حساب و محتوای آن کاملاً ساختگی است.