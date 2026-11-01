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تابناک
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6108بازدید

ورود یک هیئت دیگر ایرانی به قطر برای مذاکرات

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که هیأتی دیگر از ایران برای ادامه گفت‌وگوها با میانجی‌های قطری وارد دوحه شده است.

کد خبر: 100000038تاریخ انتشار: 6108 بازدید

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به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز، به‌نقل‌از یک منبع آگاه مدعی شد:  امروز یک هیات دیگر ایرانی برای ادامه گفت وگوها با میانجی‌های قطری، در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا وارد دوحه شده است. 

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برچسب ها

قطرمذاکرات ایران و آمریکاهیئت ایرانی

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نظرات بینندگان

........۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۶:۴۱

هروقت مذاکره بشه وسطش جنگ میشه

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