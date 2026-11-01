6108بازدید
ورود یک هیئت دیگر ایرانی به قطر برای مذاکرات
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که هیأتی دیگر از ایران برای ادامه گفتوگوها با میانجیهای قطری وارد دوحه شده است.
به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز، بهنقلاز یک منبع آگاه مدعی شد: امروز یک هیات دیگر ایرانی برای ادامه گفت وگوها با میانجیهای قطری، در چارچوب تلاشها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا وارد دوحه شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
هروقت مذاکره بشه وسطش جنگ میشه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.