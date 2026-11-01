ورود یک هیئت دیگر ایرانی به قطر برای مذاکرات

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز، به‌نقل‌از یک منبع آگاه مدعی شد: امروز یک هیات دیگر ایرانی برای ادامه گفت وگوها با میانجی‌های قطری، در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا وارد دوحه شده است.

