روایتی از تبعات تکثر موضع گیری‌ مسئولین درباره سیاست خارجی

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حمزه صفوی در برنامه شیوه به اشاره به انگاره سازی به عنوان یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی، یکی از چالش‌ها را تکثر اظهارنظر مقامات غیرمسئول درباره سیاست خارجی اعلام کرد و با اشاره به پرونده قطری درباره اظهارنظر مقامات ایرانی که علیه قطر موضع گیری کرده بودند و شاهدی بر دشمنی ایران با قطر ارزیابی کرده بودند، گفت: «امام جمعه برنجانک سال ۹۲ گفته بود قطر را باید سر جایش بنشانیم. بر اساس همین اظهارات، شاهزاده‌های قطر می‌گفتند ایران می‌خواهد قطر را اشغال کند!» روایت این استاد دانشگاه تهران را می‌بینید و می‌شنوید.