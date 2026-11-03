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ضربالاجل ۳۶ ساعته قطر برای دریافت پاسخ ایران و آمریکا
رویترز مدعی شد قطریها انتظار دارند که طی ۳۶ ساعت آینده، پاسخ آمریکا و ایران را درباره پیشنهاد جدید دریافت کنند.
به گزارش تابناک؛ رویترز به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد: میانجیگران قطری انتظار دارند که طی ۳۶ ساعت آینده، پاسخ آمریکا و ایران را درباره پیشنهاد جدید دریافت کنند.
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نظرات بینندگان
اگر جواب ندادین قطر عصبانی میشه
من ساکن المان هستم و مطلعم که بسیاری از هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه ها المان برای عملیاتهای لجستیکی و سوخت رسانی و درمانی استفاده کردند از جمله همین رامشتاین و همینطور باقی کشورهای اروپایی...به عنوان یک رسانه لطفا این پرسش را مطرح کنید که چرا وزارت خارجه ایران سفرای این کشورها رو فرانخوانده بابت این اقدامات؟ و از طرفی این دفعه رسانه های اروپایی رو کاملا اگاه کنید از طریق همین فراخان سفرا که ایران درصورت حمله مجدد حقه دفاع از خودش دارد که باز افکار عمومی فرانسه و المان رو شستشو ندند و بگند ایران به خاک ما حمله کرده! و ناتو رو علیه ایران استفاده کنند. به نظر وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار کمکاری کرده و همینطور رسانه های داخلی.
یعنی ۳۶ ساعت دیگه باز باید صبر کنیم اوه
ما که عجله ای نداریم. آمریکا چطور ؟ قطر چطور ؟
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